Офіс генпрокурора: під час війни постраждали 950 дітей

Станом на ранок 25 червня щонайменше 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, з них 339 – загинули, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 339 дітей загинуло та понад 611 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях" , – йдеться в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (335), Харківській (179), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (55), Херсонській (52), Миколаївській (48), Запорізькій (31) та Сумській (17) областях.

Зокрема, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок авіаційного обстрілу військами РФ 9 березня м. Ізюм Харківської області загинула родина разом з 14-річним сином.

Також стало відомо про поранення 6 квітня внаслідок артилерійського обстрілу с. Вільхівка у Харківської області 16-річного хлопця.