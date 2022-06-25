У Нацгвардії пояснили, чому українські військові вийшли із Сєвєродонецька

Українських військових відвели з Сєвєродонецька, щоб зберегти їхні життя, закріпитися у безпечніших районах та підготуватися до ефективного контрнаступу, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник бригади швидкого реагування Нацгвардії України Харитон Старський.

За його словами, ситуація в Сєвєродонецьку нагадує ситуацію в Рубіжному, яке практично було стерте з лиця землі російськими бомбами та снарядами.

"утримувати його, при тому що воно знищене більше, ніж на 90%, насправді немає великого сенсу. Бо, по-перше, це загроза для життя наших військовослужбовців, які не мають, де закріпитися, і, по-друге, якщо ми відійдемо на більш укріплені позиції в тому ж самому Лисичанську, який має і більше стратегічне значення з військової точки зору, то в подальшому ми зможемо розвинути і більш ефективний контрнаступ, тому що росіяни, які будуть утримувати Сєвєродонецьк, будуть перебувати у тій самій ситуації, в якій перебували ми" , - сказав офіцер.

Вранці 24 червня стало відомо, що українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька.