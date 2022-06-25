ОВА: ППО збила близько десяти ракет на Житомирщині

Вранці у суботу, 25 червня, під час масованої атаки російських окупантів на Житомирську область українська ППО збила близько десяти ракет, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Житомирської ОВВ Віталій Бунечко.

З його слів, ракети цілили по об'єктах інфраструктури на території регіону.

Вранці 25 червня Житомирська ОВА повідомила про вибухи у регіоні. Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що окупанти обстріляли військові частини та інші об'єкти навколо міста.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок ракетної атаки окупантів загинув український військовий, ще один був поранений.

Раніше повідомлялось, що у небі над Хмельницькою областю ППО збила дві російські ракети.

Крім того, російські окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту у Яворівському районі Львівської області. Внаслідок удару четверо людей постраждали. Одна людина перебуває у стані середньої тяжкості, троє – у стані легкої тяжкості.

Також окупанти атакували ракетами селище Десна у Чернігівській області.