Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ

Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги. Ці кошти будуть спрямовані Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду (МВФ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Угоду між урядами України та Німеччини підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Отримання коштів очікується вже найближчим часом.

"Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану" , - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, грантова допомога означає, що ці кошти Україні повертати не потрібно.