Залужний показав кадри бойової роботи HIMARS

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний показав, як реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS працюють на передовій, повідомляє Українська правда.

"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета – перемога" , – йдеться в повідомленні.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші системи HIMARS вже прибули в Україну.