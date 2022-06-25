Розвідка: ракетними ударами РФ хоче втягнути Білорусь у війну

Ракетні удари зранку та вночі 25 червня по 6 областях України були спеціально здійснені з території Білорусі. Така провокація була зроблена для втягнення Білорусі у війну проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки.

"У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника" , — запевняють в ГУР.

У розвідці повідомили також відомі їм деталі сьогоднішнього масованого обстрілу з території Білорусі:

було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22;

рубіж пуску — район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України;

бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" калузької області РФ. Далі через територію калузької та смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території РФ;

удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

Нагадаємо, вночі та вранці 25 червня російська авіація випустила 44 ракети по півночі України з території Білорусі. Крім того, росіяни обстріляли околиці Кривого Рогу та Миколаєва. Ракети з Чорного моря вдарили по військових об’єктах на Львівщині. Чутні вибухи були у Дніпрі.