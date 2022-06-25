ЗСУ: РФ вперше застосувала з території Білорусі стратегічні бомбардувальники

Уночі, 25 червня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. З території Білорусі були вперше застосовані бомбардувальники Ту-22М3, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ

"Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування" , - пише пресслужба командування.

З території Білорусі були нанесені авіаудари бомбардувальниками Ту-22М3, а також відновлено застосування комплексів "Іскандер".

Крилаті ракети "Калібр" морського базування також були застосовані по цілях, що розташовані на заході України.

"На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів - "Іскандер" та "Точка-У" , - додає пресслужба.

На південному напрямку Росія застосувала ракети "ОНІКС".

Командування відзначає, що Х-22, "Онікс", "Іскандер", є складними цілями для ППО, які знаходяться на озброєнні наших бійців. Швидкість "Онікс" та Х-22 становить понад 3 тисячі км/год, а ракети "Іскандер" летять по балістичній траєкторії.