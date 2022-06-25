Повітряне командування ЗСУ повідомило про збиток російського безпілотника

Українські захисники збили російський безпілотник типу "Орлан-10". Ворожий літальний апарат розвідував об'єкти по яких ворог завдав масованих ракетних атак, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Командування повітряних сил ЗСУ.

"Вранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування "Центр" збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Ворожий БПЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів" , - йдеться в повідомленні.

Там також додають, що аналогічний БПЛА був уражений і вчора, 24 червня.

Зазначимо, станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 626 БПЛА оперативно-тактичного рівня.