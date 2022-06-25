Нацполіція: окупанти обстріляли Бахмут, є жертви

Внаслідок російського обстрілу міста Бахмут Луганської області пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків. Одна людина загинула, одна отримала поранення, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

"Це — черговий акт терору російської армії проти українського народу. Росіяни б’ють прицільно, знаючи напевно, що постраждають тільки цивільні. За всі свої злочини будуть відповідати!" , — зазначили в Донецькій ОВА.

Повідомляється, що поліцейські та вибухотехніки працювали на місці події. Доказова база злочину зібрана. Постраждалим надана допомога.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).