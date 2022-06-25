ОП: Україна не робитиме кроки щодо вступу до НАТО

Україна поки не буде робити кроки щодо вступу до НАТО через позицію окремих країн-учасниць, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю FT.

За його словами, на саміті НАТО в Мадриді мають прийняти нову стратегічну концепцію. Попередня редакція зобов'язує альянс розвивати партнерство з Україною. Офіційний Київ визнає, що в короткостроковій перспективі вступ неможливий, але НАТО має підтвердити партнерство.

"Члени НАТО відкинули наші прагнення. Нічого іншого в цьому плані робити не будемо" , - зазначив він.

Крім того, Україна хоче, щоб будь-які згадки про Росію як про партнера були виключені зі стратегічної концепції.

"Ми очікуємо, що в стратегічній концепції НАТО будуть більш суворі і суворі попередження російському агресору" , - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті НАТО назвуть Росію головною загрозу безпеці альянсу.

До цього в травні тодішня тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін говорила, що Україна могла б вступити до НАТО без плану дій щодо членства.