Стефанішина відповіла, чи можуть Україну позбавити статусу кандидата в ЄС:

Україну не позбавлять статусу кандидата в Європейський Союз у разі не виконання низки умов Єврокомісії, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявила віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю ТСН, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що рішення, ухвалене Єврорадою, відмінне від рекомендації Єврокомісії. У ньому написано, що лідери ЄС надали Україні європерспективу та вирішили надати державі статус кандидата. При цьому вона додала, що статус кандидата ми отримали безумовно.

"Щодо семи умов. Рішення передбачає, що Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов і від цього будуть визначатися подальші етапи, пов'язані з членством. Тобто ці сім умов не прив'язуються до того рішення, яке ми здобули" , - сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що в рішенні Євроради не йдеться про відкликання статусу кандидата у разі не виконання цих умов.

"Україна отримала статус кандидата і крапка" , - додала Стефанішина.

Нагадаємо, Єврокомісія висунула Україні сім умов після рекомендації про надання кандидатства в члени ЄС. Повідомлялося, що у разі їх невиконання країну можуть позбавити статусу.