Кубраков: Україна щомісяця збільшує експорт зерна через західні кордони на 50%

В умовах блокади морських портів Чорного та Азовського морів Міністерство інфраструктури щодня працює над переорієнтацією експорту зернових по суші, зокрема, до західних кордонів України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у ефір єдиного телемарафону.

За словами міністра, Україна щомісяця нарощує обсяги експорту зерна по суші на 50%. Він також зазначив, що якби не було необхідності терміново експортувати урожай попереднього року, то українські аграрії могли б за кілька наступних місяців вийти на нормальний середньомісячний обсяг експорту, який раніше вивозився морським шляхом.