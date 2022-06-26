Ціни на квартири в Києві обваляться на 20-30% – прогноз

Вартість квартир у Києві впаде за кілька місяців. Ціни можуть знизитись на 30%. Це пов'язано з низьким попитом, люди готові вкладати гроші у нерухомість, повідомляє UBR.

Про це розповів в ефірі "Громадського радіо" голова Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр.

"Продавці вважають, що ціни мають підрости, тому що зросли ціни на будівельні матеріали, первинний ринок дещо виріс у ціні. Але покупці, звичайно, не готові зараз купувати. Адже покупка – це перспектива на роки, 5 років, 10 років" , – наголосив експерт.

За його словами, на цьому етапі важко планувати на такий тривалий період. Через війну кількість угод перебуває в низькому рівні.

"Всі чекають, коли буде спад вартості. Падіння точно буде, на 20-30% від довоєнної ціни. Десь за 3-4 місяці, можливо, півроку" , - наголосив Кудояр.

Крім того, він вважає, що дорожчий сегмент квартир буде менш затребуваним. Матимуть попит квартири з нижчої цінової категорії.

Нагадаємо, деякі експерти вважають, що ціни на оренду квартир у Києві досягли дна і вже не падають. Медіанна ціна вже кілька тижнів тримається на рівні 62% довоєнного часу – 8000 грн.