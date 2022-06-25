Молдова зняла заборону на експорт пшениці та борошна

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови скасувала заборону на експорт пшениці і пшеничного борошна з країни. При цьому заборона на експорт цукру залишилася в силі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні уряду Молдови.

У пресслужбі уряду Молдови відзначають, що урожай пшениці в поточному році складе 900 тисяч тонн, тобто на 30% менше, ніж минулого року, але країні необхідно всього 600 тисяч тонн, до того ж на елеваторах зберігається ще 175 тисяч тонн пшениці. Заборона на експорт пшениці й цукру набула чинності 1 березня, заборона на експорт борошна діє з 12 березня.

Як повідомлялося, Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити. Адже статус кандидата в Європейський союз має на увазі прояв солідарності з європейськими країнами.