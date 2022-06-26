ОК "Південь": ЗСУ завдали 5 авіаударів та знищили 2 склади боєприпасів

Авіація збройних сил України на південному напрямку завдала п'ять ударів по скупченню російської військової техніки, а також по командних і опорних пунктах ворожих підрозділів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

Всього ж за минулу добу на півдні України російська армія втратила два танки, п'ять бронемашин, а також 24 солдати. Крім того, українським військовим вдалося знищити два польових склади боєприпасів і вогневу точку.