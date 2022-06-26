ВООЗ: віспа мавп не має характеру надзвичайної ситуації

На сьогодні віспа мавп не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення. Тому ВООЗ не дає захворюванню вищий рівень попередження, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться у звіті ВООЗ.

Водночас визначено цілий список факторів, коли цей статус хвороби може бути переглянуто. Зокрема, важливо звертати увагу на динаміку збільшення кількості виявлених випадків, на підвищену тяжкість перебігу хвороби, збільшення числа випадків в уразливих групах, серед яких вагітні жінки й діти та ін.