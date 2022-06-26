Помірні дощі та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

Помірні дощі та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 26 червня, в Україні очікується дощовита погода. Проте у більшості регіонів буде спекотно, в середньому вдень до +30 градів, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

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    Погода в Україні

    За даними синоптиків, сьогодні вдень майже половину територію України накриють опади. Помірні дощі прогнозуються на сході, півдні і в центрі країни, а також у частині західних областей.

    На решті території сухо, можливо мінлива хмарність. Вітер переважно північно-східний з поривами до 5-10 м/с.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +15 +17, вдень +28 +30 градусів;
    • на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +27 +31;
    • у східних областях вночі +16 +18, вдень +28 +30 градусів;
    • на півдні країни вночі +15 +17 градусів, а вдень +27 +29;
    • у центральних областях вночі +14 +16, вдень +26 +29 градусів

    Помірні дощі та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

    Погода в Києві

    Сьогодні в столиці та Київській області буде суха погода, місцями очікується мінлива хмарність. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +14 +17, а вдень +27 +30 градусів.

    Помірні дощі та спека до +30: прогноз погоди на сьогодні

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