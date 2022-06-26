Джонсон вимагатиме від Франції та Німеччини дати Україні більше зброї

Борис Джонсон має намір використовувати саміти G7 і НАТО, щоб закликати Францію і Німеччину передати більше озброєння Україні і застерегти їх від будь-яких спроб підштовхнути керівництво воюючої країни до укладення поспішної мирної угоди на умовах РФ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Занадто багато країн говорять, що це європейська війна, в якій нема потреби, і тому тиск буде зростати, щоб спонукати — можливо, примусити — українців до поганого миру" , — заявив Джонсон.

Він також додав, що звернувся до колег по "Великій сімці" і НАТО не закликати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонується відмовитися від своєї території в обмін на припинення вогню.

Нагадаємо, Джонсон заявив, що міг би піти у відставку через поразку в підтримці України. Крім того, прем'єр-міністр Британії двічі відвідував Київ з початку повномасштабної війни Росії проти України.