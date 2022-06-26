Генштаб: війська РФ головні зусилля зосередили на оточенні ЗСУ під Лисичанськом

Війська противника головні зусилля сконцентрували на спробах оточення угруповання українських військ в районі Лисичанська. Підрозділи армії РФ наносять масовані авіаудари, а також обстріли з різних типів озброєння, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 26 червня.

На Сіверському напрямку війська РФ справили вогняне ураження артилерією позицій Сил оборони в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. На харківському напрямку противник продовжує ведення оборонних дій, також здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкине, Іванівка, Шестакове та Печеніги.

У Слов'янському напрямку війська противника основні зусилля зосередили на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка. Також завдали ударів зі ствольної артилерії і РСЗВ в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дубровне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе і Курулька.

Також зафіксовані ворожі обстріли неподалік від Вовчоярки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам'янки, Виїмки, Верхньокам'янського та Золотарівки. Завдано авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснював вогняне ураження зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Піскунівка, Сіверськ. Також противник здійснював обстріли з танків і ствольної артилерії в районах населених пунктів Керамік, Красногорівка, Північне, Водяне, Уманське, Карлівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Володимирівка, Гуляйпільське, Білогір'я, Новопілля, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе і Малинівка.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів і чинить вогневий вплив на підрозділи ЗСУ з метою недопущення перегрупування військ. Українська авіація на відповідних ділянках завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються.