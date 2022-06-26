Геращенко: внаслідок ракетного удару по Києву є жертви (Оновлено)

Вранці 26 червня ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Києві, є постраждалі, під завалами залишаються люди, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, а також мера міста Віталія Кличка.

"Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували" , – повідоив Кличко.

У ДСНС відзначиди, повідомлення про пожежу надійшло о 06:29.

По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.

Оновлено. Радник міністра внутрішніх справ у коментарі "УП" повідомив﻿, що внаслідок ракетного удару загинув чоловік. З-під завалів вдалося врятувати його дружину та 7-річну доньку.

Геращенко уточнив, що постраждала жінка є громадянкою Росії.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що всього з будинку, куди потрапила ворожа ракета, евакуювали 25 людей. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.