Геращенко: внаслідок ракетного удару по Києву є жертви (Оновлено)
Вранці 26 червня ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Києві, є постраждалі, під завалами залишаються люди, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС, а також мера міста Віталія Кличка.
"Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували", – повідоив Кличко.
У ДСНС відзначиди, повідомлення про пожежу надійшло о 06:29.
По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.
Оновлено. Радник міністра внутрішніх справ у коментарі "УП" повідомив, що внаслідок ракетного удару загинув чоловік. З-під завалів вдалося врятувати його дружину та 7-річну доньку.
Геращенко уточнив, що постраждала жінка є громадянкою Росії.
Мер Києва Віталій Кличко додав, що всього з будинку, куди потрапила ворожа ракета, евакуювали 25 людей. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.