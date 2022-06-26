ДСНС: у Києві ракета влучила у багатоповерхівку
Вранці 26 червня ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Києві, є постраждалі, під завалами залишаються люди, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС, а також мера міста Віталія Кличка.
"Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували", – повідоив Кличко.
У ДСНС відзначиди, повідомлення про пожежу надійшло о 06:29.
По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.