Розвідка Британії: захоплення РФ Сєвєродонецька - успіх, але це ще не увесь Донбас
Розвідка Британії оцінює захоплення російською армією Сєвєродонецька як значне досягнення, але зауважує, що це тільки одна з багатьох задач у заявленій меті РФ вийти на кордони Луганської і Донецької областей, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться в огляді британської розвідки за 26 червня.
За їхніми даними, більшість українських захисників скоріш за все залишили оборонні позиції у Сєвєродонецьку.
"Захоплення Росією міста є значним успіхом у рамках її зменшених цілей війни (виходу на кордони Донецької і Луганської областей - ЄП). Це важливий промисловий центр і він має стратегічне розташування на Сіверському Донці. Проте це тільки одна з низки непростих задач, які Росії доведеться виконати задля захоплення всього Донбасу. Це, у тому числі, наступ на Краматорськ і підтримання основних ланцюжків постачання до Донецька", - зазначає британська розвідка.