Розвідка Британії: захоплення РФ Сєвєродонецька - успіх, але це ще не увесь Донбас

Розвідка Британії оцінює захоплення російською армією Сєвєродонецька як значне досягнення, але зауважує, що це тільки одна з багатьох задач у заявленій меті РФ вийти на кордони Луганської і Донецької областей, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді британської розвідки за 26 червня.

За їхніми даними, більшість українських захисників скоріш за все залишили оборонні позиції у Сєвєродонецьку.