Луганська ОВА: росіяни зосередилися на Лисичанську

Після захоплення Сєвєродонецька російські війська зосередилися на атаках Лисичанська – останнього міста Луганської області, яке перебуває під контролем України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Лисичанськ потерпає від авіаударів, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському. Після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська. Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори.

Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми" , – заявив він.

Наостанок росіяни здійснили обстріл "Азоту" та полігону ДСНС в Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький, "перевірили на міцність" уже зруйновані та обстріляні мости на Лисичанськ.

Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.