Байден прибув до Європи на саміти G7 та НАТО

Президент Джо Байден прибув 25 червня до Німеччини, де він разом із лідерами країн - ключових союзників США візьме участь у саміті G7, щоб обговорити подальші дії єдиним фронтом проти агресії Росії, а також низку глобальних економічних питань, повідомляє Голос Америки.

Президент США Джо Байден прилетів з Вашингтона до Мюнхена, а потім вертольотом прибув до місця проведення саміту G7 - замку Ельмау. Перші переговори під час триденного перебування в Європі відбудуться 26 червня з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Лідери Великої сімки – США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрінуться у замку Ельмау у баварських Альпах. Потім вони попрямують до Мадриду на саміт НАТО.

Обидві зустрічі пройдуть на тлі російського вторгнення, що триває до України, а також світового сплеску інфляції, загрози рецесії та наростальної проблеми стримування Китаю.

Джо Байден отримав широку підтримку відновлення лідерства США в європейських і азійських альянсах. Реакція на російську загрозу, зокрема, продемонструвала сильну трансатлантичну єдність як щодо військової допомоги Україні, так і щодо запровадження економічних санкцій проти Москви.

Однак президент Байден, як і кілька європейських лідерів, стикається з тиском усередині країни через наслідки санкцій, які сприяли зростанню цін на паливо і чинили тиск на економіку, що тільки виходить із кризи, спричиненої COVID-19.

Джо Байден також утруднений напруженою внутрішньополітичною ситуацією напередодні листопадових проміжних виборів, які можуть призвести до того, що республіканці повернуть собі контроль над Конгресом на наступні два роки.

Ухвалене у п'ятницю Верховним судом США рішення про припинення десятирічного федерального захисту права на аборт також відкрило нову сферу політичного протистояння. Джо Байден повернувся до цього питання перед самим вильотом до Європи, сказавши журналістам, що Верховний суд ухвалив "шокуюче рішення", яке є "болючим для багатьох американців".