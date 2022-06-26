У Німеччині починається саміт G7

У Німеччині починається саміт лідерів Групи семи, повідомляє Європейська правда.

На зустріч, що відбудеться у замку Ельмау в баварських Альпах, прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії, пише Spiegel. Присутні також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель як представники від ЄС.

"Діяти у зв’язку з війною в Україні і її наслідками, діяти задля продовольчої та енергетичної безпеки, для реагування на кліматичні виклики. Такими є наші цілі для саміту" , - заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Крім того, для ширшого формату запрошені представники влади Індонезії, Індії, Сенегалу, Аргентини і ПАР.