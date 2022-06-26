G7 оголосить заборону на імпорт золота з РФ – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що лідери "сімки" під час саміту планують оголосити про заборону на імпорт видобутого в Росії золота, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у своєму Twitter.

"США наклали на Путіна безпрецедентні обмеження, щоб позбавити його доходів, потрібних для фінансування його війни проти України. Сьогодні G7 анонсує заборону на імпорт російського золота, яке складає значну частку експорту і забезпечує Росії десятки мільярдів доларів" , - повідомив Джо Байден.