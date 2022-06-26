Рівненська ОВА: кількість жертв у результаті ракетного удару зросла

У Сарнах на Рівненщині кількість загиблих внаслідок ракетного удару, завданого російською авіацією, увечері у суботу, 25 червня, зросла до чотирьох. Семеро людей поранені, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Невтішні новини із міста Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об‘єктах зросла до чотирьох осіб" , — йдеться у повідомленні Коваля в Telegram.

Зазначається, що загиблі - чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє поранених у важкому стані.

Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили. Працюють слідчі.

Міський голова міста Сарни Руслан Серпенінов повідомив у Facebook, що поранення отримали сім осіб.

"Після ракетних ударів по місту Сарни на цю хвилину можу стверджувати, що є 11 постраждалих, з них четверо загинули, двоє перебувають у важкому стані в реанімації. П’ять осіб отримали різного роду легкі ураження" , — зазначив Серпенінов.

За його словами, у міській раді працює комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До неї можуть звернутися власники будинків, які постраждали від вибуху.

25 червня близько 20.00 війська РФ завдали двох ракетних ударів по СТО з мийкою і майстерні з ремонту автомобілів у місті Сарни Рівненської області.