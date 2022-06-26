Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.06 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 34 850 (+150),

танків - 1532 (+21),

бойових броньованих машин – 3659 (+14),

артилерійських систем – 764,

РСЗВ – 243 (+2),

коштів ППО – 99,

літаків – 217,

вертольотів – 184,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),

крилатих ракет - 139 (+2),

кораблів / катерів - 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4),

спеціальна техніка – 60.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямах, додали в Генштабі.

Дані уточнюються.