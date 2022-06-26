Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.06 орієнтовно склали:
- особового складу – ліквідовано близько 34 850 (+150),
- танків - 1532 (+21),
- бойових броньованих машин – 3659 (+14),
- артилерійських систем – 764,
- РСЗВ – 243 (+2),
- коштів ППО – 99,
- літаків – 217,
- вертольотів – 184,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),
- крилатих ракет - 139 (+2),
- кораблів / катерів - 14,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4),
- спеціальна техніка – 60.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямах, додали в Генштабі.
Дані уточнюються.