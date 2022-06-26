Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – ліквідовано близько 34 850 (+150),
  • танків - 1532 (+21),
  • бойових броньованих машин – 3659 (+14),
  • артилерійських систем – 764,
  • РСЗВ – 243 (+2),
  • коштів ППО – 99,
  • літаків – 217,
  • вертольотів – 184,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),
  • крилатих ракет - 139 (+2),
  • кораблів / катерів - 14,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4),
  • спеціальна техніка – 60.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямах, додали в Генштабі.

Дані уточнюються.

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