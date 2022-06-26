У Повітряних силах ЗСУ повідомили, звідки РФ била по Києву вранці
Ракетний обстріл по Києву вранці в неділю, 26 червня, було завдано з регіону Каспійського моря, відомий і тип ракет, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.
За його словами, Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 із регіону Каспійського моря.
"Вони злітають із району Астрахані", - зазначив речник.
За його словами, на озброєнні ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км.
"Такі ракети сьогодні були випущені від 4 до 6. Наша ППО спрацювала, частина ракет була збита. Є фотопідтвердження одного, інші уламки зараз шукають", - сказав Ігнат.