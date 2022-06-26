У Повітряних силах ЗСУ повідомили, звідки РФ била по Києву вранці

Ракетний обстріл по Києву вранці в неділю, 26 червня, було завдано з регіону Каспійського моря, відомий і тип ракет, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

За його словами, Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 із регіону Каспійського моря.

"Вони злітають із району Астрахані" , - зазначив речник.

За його словами, на озброєнні ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км.