Енергоатом: російська ракета знову летіла над Південноукраїнською АЕС

Російська ракета сьогодні вранці вчергове пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Ворог вчергове вдається до ядерного тероризму, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Там інформують, що ця ракета летіла із півдня на північ України, і припускають, що, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи.