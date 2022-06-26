Енергоатом: російська ракета знову летіла над Південноукраїнською АЕС
Російська ракета сьогодні вранці вчергове пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Ворог вчергове вдається до ядерного тероризму, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".
Там інформують, що ця ракета летіла із півдня на північ України, і припускають, що, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи.
"26 червня рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео. Ця ракета летіла із півдня на північ України", - йдеться в повідомленні.