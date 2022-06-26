Шольц послав Путіну чіткий сигнал напередодні саміту G7
Наша згуртованість - це чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну. Захід залишається єдиним, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це йдеться в Twitter канцлера Німеччини Олафа Шольца.
"Ми залишаємося єдиними, ми залишаємося разом. Це наше чітке послання президенту Путіну. Вітаю з прибуттям на саміт G7 президента США Джо Байдена", - написав Шольц.
Саміт G7
Зазначимо, сьогодні у баварському замку в Баварії розпочався триденний саміт "Великої сімки".
Лідери найбільших і найвпливовіших економік світу обговорюватимуть подальшу підтримку України у її протидії російській агресії, а також зростання цін на енергоносії та продовольство, загрозу світового голоду, зміну клімату, геополітичне позиціювання Китаю та посилення авторитаризму в світі.
Додамо, в Британії раніше анонсували, що саміті прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закличе інших лідерів приєднатися до заборони на імпорт російського золота, щоб ще більше ізолювати Росію від міжнародної фінансової системи.