Байден закликав до єдності у G7 і НАТО на тлі війни Росії проти України

Президент США Джо Байден наголосив на необхідності зберігати єдність партнерів у Групі семи та НАТО перед викликами, створеними війною РФ проти України, зауваживши, що президент РФ Владімір Путін сподівається на протилежне, повідомляє Українська правда.

Про це він сказав перед зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Нам потрібно триматися разом" , - заявив президент США.

Він зазначив, що Путін сподівається, що рано чи пізно між союзниками у НАТО і G7 почнеться розкол.

"Але цього не сталося - і не станеться" , - наголосив Байден.

Він відзначив Німеччину як дуже близького союзника та її вагому роль у Європі.