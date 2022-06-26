Байден закликав до єдності у G7 і НАТО на тлі війни Росії проти України
Президент США Джо Байден наголосив на необхідності зберігати єдність партнерів у Групі семи та НАТО перед викликами, створеними війною РФ проти України, зауваживши, що президент РФ Владімір Путін сподівається на протилежне, повідомляє Українська правда.
Про це він сказав перед зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Нам потрібно триматися разом", - заявив президент США.
Він зазначив, що Путін сподівається, що рано чи пізно між союзниками у НАТО і G7 почнеться розкол.
"Але цього не сталося - і не станеться", - наголосив Байден.
Він відзначив Німеччину як дуже близького союзника та її вагому роль у Європі.