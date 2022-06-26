Розвідка: Росія збільшує військову присутність у Білорусі

Військова розвідка України заявляє, що Російська Федерація знову збільшує свою військову присутність у Білорусі, зокрема — військової авіації, повідомляє Новое время.

За даними ГУР, керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ.

Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно — для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання.

Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться.