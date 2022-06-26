Білий дім: США готові надати Україні додаткове озброєння
Сполучені Штати готові надати Україні додаткове озброєння. Зокрема, Західні або американські системи, щоб дозволити українським військовим вести бойові дії на Донбасі, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Джон Кірбі.
"Сполучені Штати готові піти назустріч і надати Україні інші західні або американські системи, щоб дозволити їм вести бойові дії на Донбасі. І це вимагає певної підготовки, чи не так? Це означає, що доведеться вивести деяких українських солдатів з бою", - заявив він.
Кірбі підкреслив, що перед тим як надати нове озброєння Вашингтон хоче переконатися, що ЗСУ отримають системи, до яких вони звикли, а також системи, які їм необхідні, без непотрібного зниження їх боєготовності на місцях.