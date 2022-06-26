ОВА: окупанти випустили по Сумській області 150 снарядів за день

Російські війська з території РФ цілий день вели вогонь зі ствольної і реактивної артилерії по громадах Сумської області, також випускали некеровані ракети з вертольотів.﻿ Про це, із посиланням на Facebook голови Сумської ОВК Дмитра Живицького, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Унаслідок обстрілів постраждали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська громади. Усього за день росіяни випустили понад 150 снарядів і мін.

Найбільше постраждала Краснопільська громада – зафіксовано близько ста прильотів за день. На території її сіл пошкоджені приватні господарські будівлі, водонапірна вежа і ферма. У результаті артобстрілу одна людина загинула, ще одну госпіталізовано.

Нагадаємо, сьогодні в обід стало відомо, що два російських вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог здійснив шість ударів.