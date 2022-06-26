Ердоган зустрінеться з лідерами Швеції та Фінляндії до саміту НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган візьме участь у переговорах з лідерами Швеції і Фінляндії, а також генсеком НАТО у вівторок напередодні саміту Північноатлантичного альянсу в Мадриді.﻿ Про це заявив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калін, із посиланням на Haberturk, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"На прохання генерального секретаря НАТО в Мадриді відбудеться чотиристороння зустріч на рівні лідерів глав держав за участю нашого президента. На ній можуть бути досягнуті певні домовленості" , - зазначив Калін.

Водночас, він підкреслив, що присутність Ердогана на переговорах зі Швецією, Фінляндією і НАТО у вівторок не означає, що Туреччина готова відступити від своєї позиції. Калін сказав, що Туреччина і країни Північної Європи дійшли згоди з багатьох питань.

Лідери країн НАТО зберуться на саміт у Мадриді 29 червня.