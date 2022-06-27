Кісіда: Японія вводить нові санкції проти РФ

Японія анонсувала новий пакет санкцій проти Росії. Токіо заморозить активи 70 фізичних і юридичних осіб. Експортні обмеження будуть введені проти 90 організацій, які пов'язані з оборонним сектором.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, із посиланням на NHK, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Спільно з Великобританією, США та Канадою, Японія вводить ембарго на імпорт і торгівлю російським золотом. Раніше Японія вже ввела кілька пакетів санкцій. Під обмеження потрапили понад 700 громадян РФ, понад 200 компаній і організацій.

Нагадаємо, раніше Великобританія, США, Канада та Японія оголосили про заборону на поставки російського золота, щоб посилити тиск на "військову машину" президента РФ Володимира Путіна.

За оцінками експертів, у результаті заборони на імпорт золота економіка Росії буде втрачати щорічно близько 19 млрд доларів.