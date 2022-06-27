Ракетний удар по Одеській області: загорілися будинки, 8 поранених (Оновлено)

Ввечері 26 червня окупанти завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. В результаті попадання в житловий квартал сталося руйнування та загоряння декількох житлових будинків і господарських будівель. Є постраждалі.﻿

Про це повідомила﻿ Одеська мерія.

Попередньо постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина. Повідомляється, що в ліквідації наслідків ракетного удару залучено три одиниці техніки ДСНС, а також 12 фахівців.

Доповнено. Внаслідок влучання крилатої ракети Х-22, випущеної з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму, у житловому кварталі одного з сіл Одеського району сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв. м.

За уточненими даними, легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких 1 дитина. Після надання медичної допомоги на місці, госпіталізація пораненим не знадобилась. Пожежу ліквідовано.