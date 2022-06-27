Bloomberg: у Росії настав дефолт із зовнішнього боргу

Росія вперше з 1918 року оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією економічних санкцій США і ЄС, які позбавили країну можливості здійснення платежів закордонним кредиторам. ﻿Про це, з посиланням на Bloomberg, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Протягом декількох місяців РФ знаходила шляхи обходу обмежень, введених після вторгнення Кремля в Україну. Але в кінці дня 26 червня закінчився пільговий період по виплаті відсотків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Факт несплати відсотків по боргу в крайній термін вважається подією дефолту.

"Оголошення дефолту - це символічна подія. Російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов'язання, деноміновані в доларах. Вже зараз Росія не може запозичувати у більшості країн" , - заявив Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.

Під час фінансової кризи в Росії і обвалу рубля в 1998 році уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт за своїм внутрішнім боргом у розмірі 40 мільярдів доларів. Востаннє Росія терпіла дефолт стосовно своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики відмовилися від боргового тягаря Російської імперії в 1918 році.

Як повідомлялося, найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase і Goldman Sachs припинили обслуговувати державний борг Росії. Проводити операції з ним фінансовим установам заборонило Міністерство фінансів США.