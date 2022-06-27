Британія виділить до 10 млн фунтів на ремонт української залізниці

Уряд Британії вирішив виділити до 10 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу в відновленні залізниці в Україні, щоб використовувати потяги для експорту зерна, повідомляє Європейська правда.

В уряді нагадали, що минулого тижня британські міністри закордонних справ і оборони відвідали Туреччину для обговорення теми відкриття морських експортних маршрутів.

Однак, як зазначається, окрім запобігання вивозу зерна з України через Чорне море – маршрут, яким історично експортувалося 96% українського зерна, російські атаки порушують експорт залізницею.

"Щоб протидіяти цьому, Велика Британія надає українській залізниці до 10 мільйонів фунтів стерлінгів у матеріалах та обладнанні для ремонту залізничної інфраструктури та допомоги у вивезенні зерна з країни залізницею" , - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що Велика Британія перебуває у тісному зв’язку з урядом України щодо того, як максимізувати пропускну здатність залізниці та забезпечити рух поїздів і зерна.

"Дії Путіна в Україні створюють жахливі поштовхи в усьому світі, підвищуючи ціни на енергоносії та продукти харчування, мільйони людей перебувають на межі голоду. Тільки Путін може покласти край цій непотрібній і марній війні. Але світові лідери мають об’єднатися та застосувати свої об’єднані економічні та політичні сили, щоб допомогти Україні та полегшити життя домогосподарствам у всьому світі" , - заявив прем’єр Британії Борис Джонсон.

Раніше міністри закордонних справ G7 закликали Росію припинити атаки та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства.