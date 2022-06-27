Генштаб: Росія втратила в Україні близько 35 тис. військових

Генштаб: Росія втратила в Україні близько 35 тис. військових

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 27 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35 000 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1552 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3687 (+28) од,
  • артилерійських систем – 771 (+7) од,
  • РСЗВ - 243 (+0) од,
  • засобів ППО - 101 (+2) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 184 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+6),
  • крилатих ракет - 139 (+0),
  • кораблів /катерів - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2575 (+11) од,
  • спеціальної техніки - 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Дані уточнюються.

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