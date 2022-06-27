Генштаб: Росія втратила в Україні близько 35 тис. військових
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 27 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35 000 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1552 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3687 (+28) од,
- артилерійських систем – 771 (+7) од,
- РСЗВ - 243 (+0) од,
- засобів ППО - 101 (+2) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 184 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+6),
- крилатих ракет - 139 (+0),
- кораблів /катерів - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2575 (+11) од,
- спеціальної техніки - 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Дані уточнюються.