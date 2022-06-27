Уряд запускає реалізацію ще трьох грантових програм для бізнесу

У Мінекономіки повідомили про запуск ще трьох грантових програм з підтримки підприємництва. Вони спрямовані на розвиток переробної промисловості та ІТ-сфери, повідомляє ЛігаБізнес.

Програма розвитку переробної галузі

Співфінансування підприємців, які хочуть створити або розвинути свій бізнес. Перші 1000 заявників отримують грант у розмірі до 70% вартості проекту, решту 30% фінансують за власний рахунок.

Кошти виділяються на придбання основних засобів виробництва (верстати, технологічне обладнання) та покриття витрат на їх доставку та введення в експлуатацію.

Також учасники можуть залучити додаткові кредитні кошти - до 16 мільйонів гривень за програмою “5-7-9” під 0%.

Підприємці мають сплатити податки та ЄСВ на суму гранту протягом 3 років, створивши щонайменше 25 робочих місць.

Програма інвестицій у ІТ-стартапи

В рамках проекту фінансується реалізація ІТ-стартапів на різних етапах - від ідеї до готового життєздатного продукту.

Для стартапів, в залежності від стадії реалізації Фонд розвитку інновацій надає грант від 750 тисяч до 3,5 мільйонів гривень з чіткими умовами про кількість залучених працівників, а Фонд інвестицій надає поворотну фінансову допомогу від 3,5 до 8 мільйонів гривень.

Обов'язок отримувача гранта - сплатити податки та ЄСВ у розмірі 50% отриманого гранту протягом двох років та створити не менше 5 робочих місць.

Програма “Старт в ІТ”

Гранти на навчання українців за ІТ-спеціальностями. Отримати фінансування можуть громадяни, які втратили роботу, знаходяться в простої, неоплачуваних відпустках, ВПО, які бажають отримати нову професію у сфері IT.

Після завершення навчання учасники мають протягом 30 днів працевлаштуватися за новою спеціальністю, відкрити ФОП або провадити незалежну професійну діяльність.

Загалом Уряд минулого тижня представив шість грантових програм, які стали основою великого проекту "єРобота". Поступово в "Дії" з'явиться можливість і деталі, як податися на кожен із цих грантових проектів.