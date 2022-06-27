Кличко розповів про наслідки ракетного удару по Києву

Станом на ранок понеділка в лікарнях залишаються четверо потерпілих від ракетного удару по 9-поверхівці в Шевченківському районі 26 червня, триває розбір завалів, повідомляє Українська правда.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону 27 червня.

"Чотири людини перебувають у лікарнях, одна – на жаль, загинула, стан врятованої дитини – задовільний, стабільний. Лікарі кажуть, що загрози її життю немає" , - повідомив він.

Кличко уточнив, що з будинку було евакуйовано 27 людей. Столична влада запропонувала їм надання даху над головою, але всі вони відмовились – віддавши перевагу оселям друзів чи знайомих.

Чи підлягає будинок ремонту, наразі сказати не можна, оскільки триває розбір завалів, пізніше спеціальна комісія визначить, чи можлива реконструкція.