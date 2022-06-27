Кримінал під час війни: НБУ намагається продати табір в Ірпені

Національний банк України під час війни намагається вчергове продати через систему "Прозорро" споруди колишнього піонерського табору "Сокіл", повідомляє Ділова столиця.

Табір розташований в Ірпені Київської області, на вулиці Давидчука, 63.

Стартову ціну табору ще до військової агресії РФ визначили у 28,3 млн грн. Через активні бойові дії наразі невідомо, в якому стані табір, чи наявні замінювання об’єктів нерухомості, чи вціліли зелені насадження. Фотофіксація на сайті "Прозорро" відображає лише стан 2-3 будівель з приблизно 20, що входять у комплекс.

Як стало відомо від керівника попереднього власника, щодо цього майна здійснюється також кримінальне провадження 12022100000000079. Воно стосується того, що оціночні компанії на замовлення Національного банку України спочатку оцінили майно в 4,9 млн грн, що викликало надзвичайний ажіотаж на торговельному майданчику СЕТАМ та технічно дало можливість поставити його на баланс НБУ взагалі за 3,4 млн грн.

Про здійснені Національним банком України поліпшення цієї нерухомості після набуття у власність, які дали можливість тій самій чи іншій оціночній компанії переоцінити майно вже у 28,3 млн грн, "ДС" не відомо. Як і те, чи можуть результати цього кримінального провадження бути підставою для визнання факту набуття права власності незаконним.

За інформацією інтернет-видань Ірпеня, на перших торгах на СЕТАМ цим об’єктом цікавилися фінансові компанії, які готові були придбати його у 30 разів дорожче, ніж придбав сам НБУ. Але чи хоч якась цінність табору залишилася внаслідок наявних ризиків кримінального провадження та військових дій на його території зараз — не відомо.