Британська розвідка: РФ більше покладатиметься на резервні сили

Міноборони Британії в своєму розвідувальному огляді вважає, що у найближчі тижні російська армія більше залежатиме від резервних сил, однак попри постійний дефіцит резервістів Москва поки неохоче сприймає ідею загальної мобілізації, повідомляє Українська правда.

Як зазначається, хоча основним оперативним фокусом Росії залишається Сєвєродонецько-Лисичанська "кишеня", тиждень постійно інтенсивних обстрілів свідчить про те, що Росія намагається перебрати ініціативу на північній осі Ізюма. При цьому українські війська продовжують утримувати лінію в цьому секторі, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони.

"Протягом найближчих тижнів російська кампанія, швидше за все, все більше покладатиметься на ешелони резервних сил" , - йдеться в огляді.

В британській розвідці відзначають, що російські резерви складаються з кількох окремих компонентів, які Росія майже напевно вже почала використовувати.

Російський бойовий резерв армії — це нещодавнє нововведення, яке складається з резервістів-добровольців, які працюють за сумісництвом і які розгортаються як цілі підрозділи, як правило, призначені для виконання завдань в тилу.

Людський мобілізаційний ресурс – це значний фонд усіх ветеранів, які служили в регулярній армії протягом останніх п’яти років.