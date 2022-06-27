Гайдай розповів про масштабні руйнування у Лисичанську

Ворожі війська атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку, в місті багато пошкодженого житла та інфраструктури, два храми. Про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. За можливістю, обстежуємо вулиці та будинки на наявність постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків" , - зазначив Гайдай. ﻿

Також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна з адмінбудівель.