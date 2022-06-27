Гайдай розповів про масштабні руйнування у Лисичанську
Ворожі війська атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку, в місті багато пошкодженого житла та інфраструктури, два храми. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. За можливістю, обстежуємо вулиці та будинки на наявність постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків", - зазначив Гайдай.
Також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна з адмінбудівель.
"Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їх артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська", - йдеться в повідомленні.