У ВР розповіли, скільки артилерії та бронетехніки потрібно для контрнаступу

Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич вважаэ, що Збройним силам України для контрнаступу необхідні артилерія, танки, БМП і БТР. Потреби українських військових у бронетехніці обчислюється в сотнях, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

"По артилерії потрібно вийти принаймні на ті цифри, які у нас були до 24 лютого, із заміною 152 калібру на 155. По танках, БМП і БТР, які у нас були і які ми втратили, у військових ці цифри є" , - заявив він.

За словами Завітневич, за точними цифрами варто краще звертатися до військових, підкресливши, що вони не є постійними.

"Плюс ми тільки почали працювати з цим озброєнням. Воно набагато точніше, та ж артилерія стріляє далі ніж та, що у нас була. Тому побачимо ще й за результатами застосування. Так само і по MLRS подивимося" , - додав він.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна не повинна сподіватися на диво, оскільки повернути захоплені території вдасться тільки військовою перемогою над Росією. Видимі результати контрнаступу в Херсонській області, на його думку, будуть не раніше серпня 2022 року.