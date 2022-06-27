У Мінкульті розповіли, як російським артистам потрапити до "білого списку"

За даними Міністерства культури та інформаційної політики, щоб потрапити до "білого списку", який свідчить про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, російські артисти мають подати заяву до СБУ, повідомляє Ділова столиця.

У Мінкульті нагадали, що 19 червня Верховна Рада ухвалила рішення про заборону публічного виконання російських пісень та їхнього використання на радіо та телебаченні. Закон передбачає, зокрема, створення так званого "білого списку" російських артистів – переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України.

До нього включають російських виконавців — зокрема тих, хто збирається на гастролі. Вони мають:

подати заяву встановленої форми та декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, що містить заклик до держави-агресора негайно припинити агресію проти України, зобов’язання утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України;

згоду на публікацію такої декларації;

не входити до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

"Аби потрапити до цього списку, до СБУ подається відповідна заява від артиста чи його представника, або організатора гастролей. Форма, зміст, порядок подання і розгляду заяви про включення до Переліку, визначаються СБУ за погодженням з МКІП. Невідповідність заяв та/або дій особи підписаній декларації є підставою для відмови у її включенні до Переліку або для її виключення з Переліку" , — зазначили у міністерстві.

Включення до Переліку та виключення з нього здійснюється на підставі рішення СБУ, що приймається за погодженням із Мінкультом (але не пізніше двох робочих днів), направляється до апарату РНБО, який оприлюднює Перелік на своєму вебсайті та забезпечує його своєчасне оновлення.

Виключення із переліку можливе також на підставі подання РНБО, Нацради з питань телебачення і радіомовлення або Мінкульту, яке направляється до СБУ для опрацювання та прийняття рішення.

При цьому СБУ має право не розкривати підстав, що стали причиною відмови у включенні особи до Переліку чи виключення із нього.