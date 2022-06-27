Угроза кросс-дефолтов и уход инвесторов: что означает дефолт Рф

Дефолт России, который наступил 27 июня в результате невыполнения обязательств по еврооблигациям на $100 млн, является техническим, и в краткосрочной перспективе ничего не изменит. Однако, это событие отразится на инвестициях в страну и усугубит международную изоляцию РФ. Так считает первый зампредседателя Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, повідомляє UBR.

"Значит ли это, что у РФ закончились деньги? Нет. Пока Запад покупает у них нефть и газ, деньги у них есть. Поэтому дефолт и "технический" – деньги есть, а вот сделать что-то с ними они не могут", – написал нардеп.

При этом, он считает, что после наступления события дефолта могут возникнуть кросс-дефолты – кредиторы попросят досрочно выплатить деньги. А общая сумма таких обязательств достигает нескольких десятков миллиардов долларов.

В целом, событие дефолта всегда очень негативно влияет на страну: государство отключают от внешних рынков капиталов, блокируется банковская система, падают все рейтинги, происходит отток инвестиций. Все это началась еще с 24 февраля, отмечает политик.