У Маріуполі під завалами одного з будинків знайдено понад 100 тіл загиблих
В одному з житлових будинків Маріуполя виявили ще понад 100 тіл мирних жителів, які загинули від бомбардувань. Тіла залишаються під завалами.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його даними, тіла було знайдено в будинку на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди.
"При обстеженні будівель у Ліобережному районі в будинку, в який потрапила авіабомба, на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди виявлено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення та поховання окупанти не планують", - повідомив Андрющенко.
Він також зазначив, що в місті продовжується ексгумація.
"У пріоритеті двори шкіл та дитячих садків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях та по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться", - резюмував він.